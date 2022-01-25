Захисник Динамо та збірної України Артем Шабанов незабаром може вирушити у Європу. В його послугах зацікавлений французький клуб.

Французький Страсбург, який перебуває на 4 місці у чемпіонських перегонах Ліги 1, хоче придбати центрбека київського Динамо Артема Шабанова. Футболіст ідеально вписується в ігрову схему команди та може допомогти зберегти високу позицію в таблиці.

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Кандидатуру українця ухвалив координатор клубу Кадер Мангане. Повідомляється, що Шабанову не варто розраховувати на місце у стартовому складі, його місія – підстрахувати тріо центральних захисників Джіку – Перен – Ньямсі.

У київському Динамо Артем теж виконує роль резервіста, тому мав би впоратися зі схожим завданням у Франції. Окрім того, переїзд в Європу міг би стати новим трампліном у його кар'єрі.

Офіційної пропозиції Динамо ще не отримувало, але попередні переговори вже проведені. Потенційним трансфером українця займаються представники французької агенції Вадима Васільєва (експрезидента Монако).

Контракт Шабанова з Динамо чинний до 30 червня 2022 року. У поточному сезоні захисник провів за киян 8 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 1 м’ячем. Портал Transfermarket оцінює 29-річного українця в 1,2 мільйона євро.

Автор Роман Колодрубський