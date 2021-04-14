Шабанов отримав важку травму: футболіст стоїчно відреагував на діагноз

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Джерело:

Інстаграм Артема Шабанова

Захисник Динамо Артем Шабанов, який на правах оренди перебуває у Легії, отримав пошкодження. У поточному сезоні він вже не зіграє.

У матчі проти Леха, який завершився нульовою нічиєю, український захисник Артем Шабанов отримав травму.

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Лікарі поставили діагноз розтягнення зв'язок гомілкостопового суглобу. На лікування потрібно щонайменше від 4 до 6 тижнів.

"Сезон завершено", – написав футболіст у своєму інстаграмі.

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