Шабанов получил тяжелую травму: футболист стоически отреагировал на диагноз
Защитник Динамо Артем Шабанов, который на правах аренды находится в Легии, получил повреждение. В текущем сезоне он уже не сыграет.
Источник:Інстаграм Артема Шабанова
В матче против Леха, который завершился нулевой ничьей, украинский защитник Артем Шабанов получил травму.
Интересно Дебютантом сборной интересуются европейские клубы – ранее речь шла об интересе Динамо и Шахтера
Врачи поставили диагноз растяжение связок сустава голени. На лечение нужно минимум от 4 до 6 недель.
"Сезон завершен", – написал футболист в своем инстаграме.
Поделиться новостью