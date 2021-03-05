Шабанов отримав прочухана від тренера Легії: "Нам не потрібен цей театр"

Наставник Легії Чеслав Міхнєвіч емоційно прокоментував реакцію українського захисника Артема Шабанова на виліт з Кубка Польщі.

Варшавська Легія поступилася П'ясту та покинула Кубок Польщі. Чи не найголовнішим винуватцем поразки став захисник Артем Шабанов, провина якого є в обох пропущених м'ячах.

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Після матчу Артем залишився лежати на газоні. Увесь склад Легії пішов у роздягальню, а підняв українця суперник, іспанець Жерар Бадія. Цей вчинок сколихнув мережу, але завдав удару репутації Легії.

Наставник команди Чеслав Міхнєвіч не надто задоволений вчинком захисника.

Ситуація з Шабановим? Будемо розмовляти з ним на цю тему. Я не говорю, що він зробив щось погане, однак така ситуація завжди незручна. Деякі гравці пішли до роздягальні, я дізнався про це дорогою на конференцію. Я розумію розчарування гравця, видно було, що йому не байдуже. Надалі я говоритиму з гравцями, щоб не було подібних ситуацій. Нам такий театр не потрібен, – сказав тренер.

На думку Міхнєвіча, Шабанов надто критично поставився до ситуації та проявив слабкість перед суперником, чого робити у жодному разі не можна.