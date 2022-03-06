Серце розривається за знищені загарбниками міста, – Зозуля пишається нацією і допомагає Україні

Роман Зозуля вже традиційно підтримує Батьківщину не лише міцною громадянською позицією, а й матеріально. Футболіст іспанської Фуенлабради придбав два автомобіля швидкої допомоги.

"Швидка допомога з Іспанії вже мчить до наших захисників. Ми нарешті подолали всі бюрократичні труднощі і відправили 2 карети з подарунками на Київщину і Харківщину. Працюємо 24/7 над наступними поставками.

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Завжди пишався, що я українець, але сьогодні розпирає гордість за кожного мого співвітчизника – жінок, які скляними банками збивають ворожі дрони, чоловіків, які голими руками зупиняють танки, безжальних конотопських відьом, волонтерів, спортсменів, які з усіх куточків світу максимально мобілізовані і підтримують свою країну, і, звісно, Героїв, які щодня ризикують своїм життям в найзапекліших боях.

Серце розривається за знищені рашистським загарбниками міста, скалічені долі і смерті українців, яких надто багато… Але знаю, що весь наш біль і сльози повернуться грьобаним оркам в 100 кратному розмірі. Зворотній відлік їхнього кінця почався 11 днів тому. І стрімко наближається до фіналу. Впевнений, що нація зомбованих патологічних боягузів зовсім скоро почне перегризати одне одному горло, а на кордонах про них подбають вже наші воїни.

Мочіть, братики, цих рашистських ви..ядків, а ми будемо всім світом вам допомагати і прикривати ваші спини. Перемога вже близько. P.S. Дякую усім футболістам та українській діаспорі в Іспанії за потужну підтримку", – написав Роман Зозуля.

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