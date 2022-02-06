Новачок Сампдорії Владислав Супряга мріє про кар'єрне підвищення. Футболіст будує великі плани та збирається зробити все для їх втілення.

Перехід у Сампдорію може стати кар'єрним порятунком для таланта. У київському Динамо в нього зовсім не було ігрового часу та довіри від головного тренера Мірчі Луческу.

До речі Луческу сказав Супрязі не повертатися в Динамо – форвард не має шляху назад

Сам футболіст задоволений переходом в Італії, адже завжди мрія грати у Європі. Разом з тим він не збирається зупинятися на досягнутому та мріє рухатися ще далі.

Я думаю, що Серія А – це не мій улюблений чемпіонат. Мені подобається Іспанія та Реал Мадрид. Це мій улюблений клуб. Я мрію там грати,

– сказав Супряга.

Сампдорія орендувала Супрягу у київського Динамо на 1,5 роки. У договорі прописана можливість викупу талановитого нападника.

Дебютувати за нову команду Владислав може вже сьогодні – Сампдорія у 24 турі зіграє проти Сассуоло. Стартовий свисток арбітра пролунає о 16:00.