Попов назвав ТОП 5 матчів збірної: шокувати Росію, стримати чемпіонів світу, побачити Педерсена

22 квітня виповнюється 50 років одному з найкращих захисників в історії донецького Шахтаря Сергію Попову. Крім того, цей оборонець провів понад півсотні поєдинків за національну збірну України. Ексклюзивно для Збірна24 нинішній тренер луганської Зорі назвав 5 найкращих матчів у складі "синьо-жовтих".

05.10.1996. Відбір на ЧС-1998

Україна – Португалія 2:1

Наш ювіляр приголомшив зіркових гостей вже на старті двобою. "Відмінну комбінацію розіграли українці", – відзначав коментатор матчу Сергій Дерепа. Завдяки цьому тріумфу команда Йожефа Сабо змогла обійти португальців і фінішувала другою у підсумковій турнірній таблиці. Це дозволило нам пробитися у плей-оф, де на українців чекали хорвати.

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"Один з перших найсильніших суперників збірної України. Крім того, гол у ворота Вітора Байї став для мене прем’єрним офіційним за головну команду країни. Якщо хтось каже, що голи для нього не важливі, значить лукавить. Те взяття воріт пам’ятаю чудово – Гена Зубов пробив, а я першим опинився на добиванні", – згадує у коментарі Збірна24 Сергій Попов.

15.11.1997. Плей-оф за вихід на ЧС-1998.

Україна – Хорватія 1:1

На жаль, героїчна перемога над Португалією, а потім домашня нічия з Німеччиною 0:0 виявилися марними. Україна пробилася у плей-оф, де за сумою двох матчів скандально поступилася Хорватії. Сергій Попов брав участь лише у другому поєдинку з "картатими", який запам’ятався жахливим суддівством норвежця Руне Педерсена.

05.09.1998. Відбір на Євро-2000

Україна – Росія 3:2

Фантастична битва на "Олімпійському", де Україна довела свою силу і видовищно тріумфувала. Як із Португалією, побиття суперника "синьо-жовтих" розпочав Сергій Попов.

На жаль другий поєдинок на "Лужниках" я пропускав, проте у рідних стінах ми провели незабутній матч. Забивав за збірну я не дуже часто, але той гол є особливим, – розповідає Попов.

Сергій Попов / Фото Getty Images

Один з героїв зустрічі каже, що готувався саме до такого розіграшу.

Знав, що Ребров буде навішувати – він був одним із тих, хто у збірній відповідав за "стандарти". Шевченко головою підправив політ м'яча, а я скористався цією скидкою. Як зреагував? Це моя робота. Ми тренували ці подачі, тому кожен мав свою позицію і знав, як саме діяти у певному епізоді. Все спрацювало, – розкриває секрет успіху Сергій Олександрович.

Відбір на Євро-2000

27.03.1999. Франція – Україна 0:0

04.09.1999. Україна – Франція 0:0

Ще два пам’ятні поєдинки для Попова відбулися у тому ж відборі. За 180 хвилин Україна не пропустила від чинних чемпіонів світу – нашим хлопцям вдалося стримати Дешама, Зідана та Анелька.

Важливе значення відігравав сам рівень матчу. Це стосувалося, зокрема, імені суперника, який нещодавно став чемпіоном світу. Відзначу також і статус поєдинку – відбір на чемпіонат Європи. Ми двічі зіграли внічию 0:0 і сам результат вважався далеко не найгіршим. У складі французів грали одні зірки. То були складні протистояння, які залишили по собі приємні спогади, – каже Сергій Попов.