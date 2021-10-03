Сенсаційна поразка Бенфіки – Яремчук забиває, втім VAR відбирає гол в українця: резонансне відео

Ще у середу Бенфіка перемогла Барселону 3:0. Однак вже у неділю програла вдома Портімоненсе. Як наслідок, перша поразка у сезоні.

Роман вийшов у стартовому складі Бенфіки. Вже на 12-й хвилині він отримав жовту картку за грубий фол проти Педрао.

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На старті другої половини зустрічі Яремчук відзначився голом у фірмовому стилі. Українець встиг відсвяткувати, проте невдовзі рефері взяття воріт скасував. VAR зафіксував положення поза грою довжиною у 31 сантиметр.

А згодом єдиний гол забили гості. Захисник Портімоненсе Лукас Посіньоло виявився найспритнішим у володіннях лісабонців під час подачі від кутового. Бразилець вдало зіграв на ближній штанзі і пробив головою.

Яремчука замінили на 89-й хвилині. Від WhoScored він отримав найнижчу оцінку серед усіх гравців стартового складу Бенфіки – 6,31.

Незарахований гол Яремчука

Чемпіонат Португалії, 8 тур

Бенфіка – Портімоненсе 0:1

Гол: Лукас Посіньоло, 66.