Дженоа відсторонила Андрія Шевченка від роботи головним тренером, але не розірвала з ним контракт. Фахівець має багато часу, щоб оцінити свої сили та шукати нове місце роботи.

На думку колишнього головного тренера збірної України Йожефа Сабо, Шевченко зробив велику помилку, коли пішов працювати в Дженоа. Команда мала надто багато проблем, щоб ризикувати своєю репутацією.

До речі Російськомовність та дружба з Абрамовичем: чому збірна Польщі відмовилася від Шевченка

Як і очікувалося, Шевченко не зміг показати хороший результат, адже не мав у розпорядженні гравців відповідного рівня, а чемпіонат Італії – один з найсильніших у світі. Тепер фахівцеві потрібно зробити висновки та ретельно підбирати подальше місце роботи.

Думаю, що оптимальний термін для Шевченка, щоб відпочити – півроку. Побути з сім'єю, з дітьми. Заодно і поміркувати зі своїми помічниками, що все-таки не вийшло,

– вважає Сабо.

У 11 матчах на чолі Дженоа Шевченко здобув 1 перемогу та зазнав 7 поразок. Нещодавно він був одним з головних кандидатів на посаду наставника збірної Польщі, але ЗМІ повідомляють, що фахівець не зумів домовитися з Дженоа про припинення контракту.