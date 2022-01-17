Евертон через невдалі результати вирішив попрощатися з Рафаелем Бенітесом. Саме іспанець ініціював трансфер Віталія Миколенка.

Головним претендентом на пост головного тренера "ірисок" став Вейн Руні. Колишня зірка збірної Англії та Манчестер Юнайтед знову може повернутися у рідний клуб, цього разу – у статусі наставника.

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Зараз 36-річний фахівець очолює Дербі Каунті з Чемпіоншипу. Він вже заявив про себе як хороший тренер – бідна команда могла б бути у середині таблиці, якби не штраф у 21 очко. Через нього "барани" перебувають у зоні вильоту.

Сам тренер не проти покинути тонучий Дербі та повернутися у рідний клуб, який грає в АПЛ. Зараз Евертон від зони вильоту відділяють 6 очок, тому ситуація ще не катастрофічна. Окрім того, у розпорядженні Руні будуть гравці дуже високого класу.

Українець Віталій Миколенко вже зіграв за Евертон дві гри: у Кубку Англії проти Халла та у чемпіонаті проти Норвіча. Зараз він є єдиним лівим захисником в команді.