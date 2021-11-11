Украина расписала ничью с Болгарией: наказание за ошибку и безумная расточительность моментов

В товарищеском матче с Болгарией сборная Украины добыла только ничью. Генеральная репетиция перед "матчем года" против Боснии получилась не лучшей.

Товарищеский матч

Украина – Болгария – 1:1

Голы: Степаненко, 79 – Кирилов, 35

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Сборная Украины взяла мяч под контроль первых минут. "Желто-синие" тратили моменты один за другим – уже в первые 15 минут Зинченко мог оформить хет-трик. Шансы забить имели Довбык, Зубков, Тымчик, Малиновский – удача была против нас. Классно себя проявляет Ярмоленко – вингер Вест Хэма легко разбирается с соперниками и создает много моментов партнерам.

Но снова мы пострадали от правила "не забиваешь ты – забивают тебе". Ничто не предвещало беды – голкипер Болгарии выбил мяч из рук, скидка в центре, на мяче первый Матвиенко. Николай запустил мяч над собой, Тымчик прикрывал мяч для Бущана, который не собирался выбегать из ворот. Кирилов пользуется ситуацией, завладевает мячом и забивает – 0:1 на ровном месте.

Украина продолжает атаковать, несколько шансов у Довбыка. Форвард СК Днепр-1 до перерыва все же забивает, но лайнсмен фиксирует офсайд.

После перерыва Петраков выпускает на поле Ризныка, Степаненко, Коваленко и Яремчука, затем Цыганков меняет Зубкова. Картина на поле не меняется – Украина атакует, Болгария защищается всей командой. Ярмоленко забивает с близкой дистанции – снова офсайд. Соболь делает шикарный прострел на Яремчука – нападающий не попадает в ворота с убийственного расстояния. Похоже, мяч просто не хочет залетать в ворота Болгарии.

Ярмоленко выходит оди на один и обыгрывает голкипера - судья на линии в третий раз за матч сигнализирует об отмене гола сборной Украины. Андрей выражает ему свое недовольство, но безрезультатно – счет на табло не изменился.

Малиновский фирменным пасом выводит Ярмоленко на свидание с голкипером – тот спасает свою команду. Статистика ударов на 75 минуте – 26:3, из них 8:1 по ударам в рамку ворот.

Руслан Малиновский "расшатал" оппонента и находит навесом Кривцова. Защитник Шахтера несильным ударом направляет мяч прямо в руки голкипера.

Петраков решил дать Малиновскому отдохнуть и пускает в игру "динамовский козырь" – Дениса Гармаша.

Наконец-то удача улыбается Украине: Тарас Степаненко классно поймал мяч и нерабочей правой ногой забил классный гол из-за пределов штрафной. Шикарный удар и 1:1.

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Украина заведена и держит высокий темп, но оборонные редуты Болгарии отражают атаки "желто-синих".

Арбитр добавляет 4 минуты. Ярмоленко шикарно обыгрывает соперника и вырезает на дальнюю штангу. Коваленко абсолютно сам, но не попадает в ворота с нескольких метров. Через несколько секунд Яремчук стреляет с 10 метров – 19-летний Вуцов в фантастическом сейве парирует удар.

Последняя атака Украины – Болгария отбивается. Финальный свисток. Сборная Украины, несмотря на безумное преимущество и десятки ударов играет с Болгарией только вничью.