Звездный Коноплянка потерял вариант с СК Днепр-1 – клуб сделал официальное заявление

Хавбек Шахтера Евгений Коноплянка активно ищет новое место трудоустройства. Похоже, ему придется ехать в иностранный чемпионат.

Контракт футболиста с донецким Шахтером действует до лета, но "горняки" хотят побыстрее попрощаться с ним, чтобы не платить большую зарплату, которая составляет 2,5 миллиона евро в год. Клуб даже не взял Евгения на сборы в Турцию.

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Ранее раздавались слухи, что Коноплянка может перейти в СК Днепр-1. Для этого он даже был готов на существенное снижение зарплаты.

Впрочем, клуб выбрал другой путь развития, поэтому не собирается подписывать возрастную звезду.

Сейчас мы не рассматриваем кандидатуру Коноплянки, потому что у нас другой вектор развития. Думаю, что Евгений покажет себя на высоком уровне, но у нас другие приоритеты. Возможно, со временем, но не сейчас,

– заявил спортивный директор клуба Андрея Русол.

В текущем сезоне Коноплянка сыграл всего 47 минут, результативными действиями не отмечался. Хавбек проиграл конкуренцию молодому Михаилу Мудрыку.