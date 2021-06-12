Звездные Нидерланды, крепкая Македония и грозная Австрия: что ждет Украину в группе Евро-2020

Уже завтра национальная сборная Украины начнет свой путь на Евро-2020. Подопечных Андрея Шевченко ждут непростые испытания.

Несмотря на серию из ничейных результатов со счетом 1:1, из которых положительным можно считать лишь игру против Франции, "желто-синие" входят в континентальное первенство в хорошей форме и на кураже после разгрома Кипра в спарринге. На пути к плей-офф команду ждут 3 преграды, каждая из которых особенная и готова дать на футбольном поле настоящий бой.

Нидерланды, 13 июня, 22:00, Амстердам

Фаворит матча и группы в целом. По крайней мере, на бумаге. После пропуска Евро-2016 и ЧМ-2018 Нидерланды не могли похвастаться классным футболом. Куман возглавил команду и спокойно прошел квалификацию на Евро, но впоследствии покинул команду ради Барселоны.

Под руководством де Бура команда стартовала плохо – 4 матча без побед. Перед континентальным первенством игра будто наладилась, но исключительно благодаря индивидуальным действиям футболистов. Особенно выделяется Депай, который скорее всего после турнира пополнит ряды Барселоны.

Депай – главное оружие Нидерландов / Фото ANP Sport

Еще одно преимущество – все свои матчи в группе оранжевые сыграют дома. Поддержка трибун придаст хозяевам упорства и погонит их в атаку. Если в целом команда выглядит не очень ярко, то с атакой у подопечных де Бура все в порядке.

Перед турниром де Бур обещал обыграть Украину со счетом 3:1. Если команде Шевченко удастся не дать сопернику пространство для индивидуальных маневров и надежно сыграть в защите, то прогноз звучит слишком смело. Победы над Португалией и Испанией, а также выездная ничья с французами показали, что "желто-синие" оставили страх перед фаворитами в далеком прошлом.

Северная Македония, 16 июня, 16:00, Бухарест

Темная лошадка, которая впервые вышла в финальную стадию Евро – не такой простой соперник, каким выглядит в теории. Чего стоит их победа над сборной Германии. Да, с помощью арбитров и фарта, но факт остается фактом.

Команда делает акцент на массовой защите и быстрых контрвыпадах, завершать которые умеет 37-летний Горан Пандев. Ветеран находится в прекрасной форме, регулярно забивает в Серии А и готов записать на свой счет гол на Евро.

Пандев несмотря на возраст находится в прекрасной форме / Фото Shutterstock

Очевидно, что высоких задач македонцы себе не ставят, но не стоит надеяться, что Ангеловски и Ко будут готовы отдать без боя хотя бы сантиметр футбольного поля. "Желто-синим" придется приложить большие усилия, чтобы разломать этот крепкий орешек.

Австрия, 21 июня, 19:00, Бухарест

Команда, которая имеет чрезвычайно высокий потенциал, но страдает от консерватизма главного тренера. Алаба, Забитцер, Баумгартнер и компания в сборной играют в совсем не в тот быстрый и зрелищный футбол, который демонстрируют в клубах. Несмотря на именитость состава Австрия сейчас отмечается очень "серой" игрой.

80% состава команды составляют игроки Бундеслиги. Как бы не влиял на игру тренер, Австрия может вытянуть игру, благодаря индивидуалностям и ошибкам соперника. Это главный конкурент Украины за выход из группы, поэтому эта встреча будет особенно напряженной.

Звездная Австрия не сияет​ / Фото Getty Images

Фода почти никогда не перестраивает игру по ходу матча. Команде Шевченко важно захватить инициативу и заставить австрийских звезд играть без мяча. "Желто-синие" умеют это делать, главное – не допустить ошибку в защите. Как показывает "свежая" история, соперникам хватает одного момента, чтобы победа ускользнула у нас между пальцев.

Прогноз от Сборная 24

Евро – сложный турнир, на котором аутсайдеры готовы прыгнуть выше головы, а фавориты потерпеть фиаско. Шансы "желто-синих" очень высокие, даже матч против Нидерландов не вызывает опасений.

Главный враг нашей команды – собственные роковые ошибки в защите. Если в этом компоненте игры удастся все наладить, то можно даже надеяться на выход в плей-офф с первого места. Второе место в группе сведет нас с Италией, встречи с которой сам Шевченко хотел бы избежать. Зинченко и Малиновский почувствовали вкус больших побед, а партнеры готовы идти вперед за своими лидерами.

Прогноз – Украина станет победителем группы С.