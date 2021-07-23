Зозуля нашел себе новый клуб – украинец останется в Испании
23 июля 2021 , 20:46Читати новину українською
Источник:твіттер Даніеля Асенхо
Украинский нападающий Роман Зозуля скоро оденет футболку нового клуба. Футболисту не потребуется переезжать в новую страну.
Бывший нападающий Днепра и сборной Украины Роман Зозуля продолжит выступления в испанской Сегунде.
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В услугах форварда заинтересован Алькоркон. Вместе с украинцем перейти в новый клуб должен его бывший партнер по Альбасете, аргентинский защитник Николас Горосито. Как утверждают источники, переговоры с обеими футболистами находятся на завершающей стадии.
Роман стал игроком Альбасете в 2017 году. За испанский клуб он сыграл 142 матча, забил 26 голов и отдал 11 результативных передач.Швед останется в Мехелене – переговоры проходят положительно