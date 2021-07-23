Зозуля нашел себе новый клуб – украинец останется в Испании

Украинский нападающий Роман Зозуля скоро оденет футболку нового клуба. Футболисту не потребуется переезжать в новую страну.

Бывший нападающий Днепра и сборной Украины Роман Зозуля продолжит выступления в испанской Сегунде.

Интересно Легендарный Рева восстанавливает футбольную карьеру: за кого будет играть ветеран

В услугах форварда заинтересован Алькоркон. Вместе с украинцем перейти в новый клуб должен его бывший партнер по Альбасете, аргентинский защитник Николас Горосито. Как утверждают источники, переговоры с обеими футболистами находятся на завершающей стадии.

Роман стал игроком Альбасете в 2017 году. За испанский клуб он сыграл 142 матча, забил 26 голов и отдал 11 результативных передач.