Зловещий рикошет – лучший бомбардир Швеции сравнивает счет: видео гола в ворота Украины

29 июня 2021 , 22:51
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Источник:

24 канал

Украина не дотерпела до перерыва и пропустила гол в раздевалку. Эмиль Форсберг забивает четвертый мяч на Евро-2020.

Благодаря рикошету от Ильи Забарного шведы сравнивают счет. Лидер атак шведской команды и один из лучших бомбардиров турнира поражает ворота Георгия Бущана.

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Форсберг мощно пробил с левой, а мяч на пути к воротам изменил траекторию.

Видео гола Эмиля Форсберга

Первый тайм в Глазго заканчивается со счетом 1:1.

Автор: Любомир Кузьмяк