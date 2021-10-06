Звезда сборной Украины признался в участии в "договорняках": он рассказал все подробности

Бывший хавбек сборной Украины Максим Калиниченко провел яркую карьеру, частью которой и историческая "желто-синяя" команда на ЧМ-2006. Впрочем, даже ему приходилось играть в "грязных" матчах.

Как рассказал сам бывший футболист, на деньги ему играть не приходилось, ведь в начале его карьеры о тотализаторе никто не знал. Ранее договоренность шла ради результата.

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В одном из таких матчей вратарь соперника ничего не знал, поэтому отражал все удары, а соперник забил "глупый" красавец-гол с 40 метров. Сам Калиниченко сравнял счет, а в конце игры заработал пенальти, который и принес победу.

В общем, забили мы то пенальти. Хуже настроения после победы и забитого гола у меня не было никогда. Ну и премиальных, естественно, никто за эту игру не предлагал,

– написал Калиниченко.

Напомним, Калиниченко начинал карьеру в Днепре, потом поиграл за Спартак и Таврию. Был в составе сборной Украины, которая на ЧМ-2006 сумела дойти до 1/4 финала, где проиграла будущим чемпионам – сборной Италии.