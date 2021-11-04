Зинченко зарядил мячом в голову Стерлинга – курьезное видео фейла украинца

Разминка перед матчем Лиги чемпионов против Брюгге запомнится Рахиму Стерлингу надолго. К ярким воспоминаниям приложил руку украинец Александр Зинченко.

Лидер сборной Украины жонглировал мячом, после чего решил выбить его далеко в поле. Впрочем, украинец рассчитал не все – на пути траектории мяча оказался Рахим Стерлинг.

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Мяч попал британцу прямо в голову. Курьезный момент попал на камеру фаната с трибун.

Прости, брат. Надеюсь, с твоей шеей все хорошо,

– написал Зинченко потом в своем в Instagram.

Напомним, Зинченко и Стерлинг начинали матч против Брюгге на скамейке запасных, но вышли на поле во втором тайме.

В субботу, 6 ноября, у Зинченко есть шанс сыграть против Криштиану Роналду в манчестерском дерби. Кайл Уокер получил повреждение, его участие в матче – под вопросом.