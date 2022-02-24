Зинченко и Зозуля вышли на протесты против российской агрессии в Украине: фотофакт

Украинские футболисты Александр Зинченко и Роман Зозуля пытаются обратить внимание на российскую агрессию на территории их Родины. Зинченко был замечен на улицах Манчестера, а Зозуля опубликовал фото и видео из Испании.

Сотрудница информационного отдела Манчестер Сити опубликовала фото, на котором Александр Зинченко вместе с женой Владой принимают участие в акции в поддержку Украины. Десятки людей держали в руках плакаты и баннеры с надписями об осуждении российской агрессии.

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Также не остается в стороне от войны в Украине Роман Зозуля, который выступает в Фуэнлабраде. Уже традиционно Роман среди тех, кто призывает поддержать Украину. Кроме того, футболист сообщил о том, что участие в антивоенной акции принял известный актер Хавьер Бардем.

Напомним, в ночь на 24 февраля войска РФ начали полномасштабную войну с Украиной.