Зинченко вернулся к тренировкам в составе Сити – он пропустил октябрьские матчи сборной Украины

Александр Зинченко снова в строю. Манчестер Сити сообщил о возвращении украинца в общую группу.

Зинченко вместе со своими партнерами готовится к ближайшему матчу АПЛ. В субботу, 16 октября, Манчестер Сити примет Бернли.

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Александр не играл за "горожан" с 15 сентября из-за надрыва икроножной мышцы. Также футболист не принимал участия в недавнем сборе украинской национальной команды и пропустил поединки "сине-желтых" с Финляндией (2:1) и Боснией и Герцеговиной (1:1).

В текущем сезоне Зинченко провел три матча в составе Манчестер Сити.