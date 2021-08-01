Зинченко узнал пол ребенка – жена организовала роскошный квест на "Олимпийском": видео

Александр Зинченко и Влада Седан узнали пол будущего ребенка. Своеобразное джендер-пати супруги провели на главном стадионе страны.

В семье футболиста сборной Украины ожидается пополнение. Вместе с женой Александр узнал пол первенца на НСК "Олимпийский".

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Зинченко выполнил один из самых волнующих ударов в жизни. После попадания мяча в большой шар в воротах "Олимпийского" появилось огромное розовое облако. Александр и Влада скоро станут родителями девочки!

В марте пара поженилась, а уже через три месяца стало известно о беременности жены футболиста "сине-желтых" и Манчестер Сити.