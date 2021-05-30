Зинченко стал лучшим игроком Сити в финале Лиги чемпионов

Статистический портал WhoScored назвал оценки за финальный матч Лиги чемпионов 2020/21.

Самым полезным игроком Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов стал Александр Зинченко.

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Украинец, который играл уже на привычной для себя позиции левого защитника, получил высокие 7,0 балла. Вторым в команде стал еще один защитник – Рубен Диаш (6,9 баллов).

Лучшим игроком матча назван Кай Хаверц, который отметился победным голом. Его игру оценили в 8,3 балла.