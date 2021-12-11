Зинченко помог Сити победить в непростом поединке: второй полный матч украинца за неделю

Судьбу противостояния между Манчестер Сити и Вулверхемтпоном решил один гол. Благодаря победе команда Хосепа Гвардиолы остается лидером АПЛ.

Во вторник Александр Зинченко провел 90 минут в поединке Лиги чемпионов против Лейпцига, а на выходных вышел в старте против Вулверхэмптона. И снова отыграл весь матч.

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Хозяева долго не могли раскрыть оборону соперника. Облегчил эту задачу нападающий Вулвз Рауль Хименес. В компенсированное время к первому тайму мексиканец получил два предупреждения за несколько секунд. Первое – за фол против Родри, а второе – за неспортивное поведение.

Единственный гол был забит после перерыва. Бернарду Силва простреливал в штрафную, а мяч нашел руку его земляка-португальца Жоау Моутинью. Пенальти четко реализовал Рахим Стерлинг.

От портала WhoScored Зинченко получил четвертую оценку в команде – 7,19.

Чемпионат Англии, 16 тур

Манчестер Сити – Вулверхемптон 1:0

Гол: Стерлинг (с пенальти), 66.