Зинченко может сыграть против Роналду перед сборной: у конкурента травма

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Александр Зинченко вышел на последние 10 минут. Замена была вынужденной – защитник Уокер прихрамывал.

После игры главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола подтвердил, что Кайл получил удар по ноге. Его участие в ближайших матчах может оказаться под вопросом.

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Таким образом, перед прибытием в сборную Украины Александр Зинченко имеет шанс на игровое время в клубе. Отметим, что после травмы лидер "желто-синих" не может вернуть доверие Гвардиолы и часто наблюдает за игрой со скамейки запасных.

В субботу, 6 ноября, состоится манчестерское дерби – Юнайтед будет принимать Сити. Удачное участие в таком матче может значительно повысить шансы Зинченко на возвращение в основу.

После 10 туров АПЛ Сити имеет в активе 20 очков и находится на 3 месте, Юнайтед набрал 17 пунктов и занимает 5 строчку в таблице.