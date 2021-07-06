Зинченко может остаться без главного конкурента – помочь украинцу готов чемпион Италии
Источник:Manchester Evening News
Сезон трансферов в самом разгаре. Он может принести радостные новости защитнику Манчестер Сити Александру Зинченко.
Французский защитник Бенджамен Мэнди, которые проиграл конкуренцию Александру Зинченко на левом фланге обороны, может сменить клубную прописку.
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В его услугах заинтересован миланский Интер, который попрощался с Эшли Янгом. Тренерский штаб Интера готов дать шанс травматичному защитнику.
Единственным препятствием могут стать финансы – Интер из-за потерь от пандемии пытается вести максимально экономичную трансферную политику и сократить зарплатную ведомость.
В прошлом сезоне Мэнди принял участие в 20 матчах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что руководство Сити видит в основе команды именно Александра Зинченко.Футбольная витрина Украины: кто из игроков сборной может рассчитывать на трансфер после Евро-2020