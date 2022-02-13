Зинченко был исключительным, – Гвардиола выделил украинца после победы над Норвичем

Александр Зинченко вернулся в стартовый состав Манчестер Сити. Украинец помог "горожанам" разгромить Норвич со счетом 4:0.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола доволен действиями Зинченко на футбольном поле. Универсалу удалось выполнить все требования испанского специалиста.

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Как заверил испанец, он никогда не сомневается в силах украинца и ожидает от него хорошего футбола.

Когда Зинченко не играет, потому что Канселу в хорошей форме – он знает и принимает это. Им не нужно убеждать меня или своих одноклубников, они должны только хорошо играть. Зинченко был исключительным,

– сказал Пеп после матча.

В текущем сезоне Зинченко принял участие в 14 матчах, на его счету 2 результативные передачи. После Евро-2020 он получил травму и вынужден был пропустить стартовую часть сезона.

После 25 туров АПЛ Манчестер Сити возглавляет турнирную таблицу. Отрыв от Ливерпуля составляет 9 очков, но у мерсисайдцев есть игра в запасе.