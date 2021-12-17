Жребий удачный, – Маркевич доволен соперниками в Лиге наций

В групповом этапе Лиги наций Украина будет играть против Шотландии, Ирландии и Армении. "Желто-синих" считают фаворитами группы.

По мнению Мирона Маркевича, жребий для нашей команды можно считать удачным. Класс соперников позволяет рассчитывать на то, что "желто-синие" займут первое место в группе.

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"Я считаю, что жребий был удачным, по-моему, наши ребята превосходят своих оппонентов. А в том, что сразу четыре поединка в Лиге наций придется сыграть в июне, не вижу ничего страшного.

Чемпионат УПЛ заканчивается 21 мая, и поскольку большинство наших сборников играет дома, то у тренерского штаба будет время как следует подготовить их к испытаниям на международной арене. Главное, быть уверенными в своих возможностях, и тогда с завоеванием путевки в Лигу А не должно возникнуть проблем", – считает Маркевич.

Напомним, Украина покинула Лигу А из-за технического поражения сборной Швейцарии из-за вспышки COVID-19 в лагере "желто-синих".