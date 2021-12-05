Ужасная серия Шевченко: Дженоа снова проигрывает и не забивает

Четвертый матч команда Андрея Шевченко не может забить. На этот раз генуэзцы капитулировали в Турине 0:2.

Проблемы для гостей начались в самом дебюте. Хуан Куадрадо запустил фантастическую ракету под перекладину прямым ударом с углового!

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У обескровленной потерями команды Шевченко практически не было качественных попыток для того, чтобы отыграться. Напротив, Ювентус мог увеличивать преимущество – неоднократно спасал голкипер Сальваторе Сиригу.

В конце поединка мучения Дженоа завершились. Пауло Дыбала исполнил классный обводной удар и убил интригу. 27 ударов Ювентуса (из них 14 в створ) против ни одного (!) у Дженоа. Слова лишние.

Генуэзцы все еще с 10 очками в активе занимают третье место с конца в турнирной таблице Серии А.

Чемпионат Италии, 16 тур

Ювентус – Дженоа 2:0

Голы: Куадрадо, 9, Дибала, 82.