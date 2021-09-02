"Зажравшиеся пижоны, вы опозорили Украину": агент раскритиковал сборную за провал с Казахстаном

Сборная Украины сенсационно упустила победу над Казахстаном в матче группового этапа отбора на чемпионат мира. Элементарные ошибки могут лишить нас путевок на Мундиаль.

По мнению агента Вячеслава Заховайло, который работает в Праге, футболисты национальной команды не понимают ответственности, которая на них возложена. Отдавать результат такому сопернику наша команда просто не имела права.

К теме Казахстан можно было побеждать и без тренера, – Маркевич уничтожил сборную Украины

Я знал, что наши игроки зажравшиеся пижоны, но не знал, что настолько. Опозорили страну и подвели главного тренера. Еще раз убеждаюсь, что сытые коты не могут быть профессионалами. У них все "хи-хи" да "ха-ха", а потом "извините". Ваши извинения никому не нужны... Вы одеваете футболку национальной сборной. В вашу честь исполняют национальный гимн,

– написал он.

Напомним, вчера Украина сенсационно сыграла вничью с Казахстаном. Подопечные Петракова забили 90+3 минуте, но не сумели удержать преимущество и пропустили и 90+6 минуте. Потерянные очки усложняют задачу получения путевок на чемпионат мира в Катаре.