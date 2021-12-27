Как рассказала Роксана Малиновская, дома футболист – образцовый семьянин. Он много шутит, помогает по дому и старается больше времени уделить жене и дочери Оливии.

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Также дома Руслан много тренируется и особое внимание уделяет здоровому питанию. Он даже тесно общается с шеф-поваром Аталанты, чтобы на кухне не совершать никаких ошибок.

"Из нас двоих больше времени на кухне проводит Руслан. Каждый день он готовит завтраки для Оливии. А когда утром дома, то для всей семьи: соки, яйца, лосось, авокадо, украинские котлеты, омлеты, овсяные хлопья, блины.

Для нас, украинцев, завтрак является изюминкой дня. И Руслан не исключение. Но он готовит мясо, рыбу и овощи с соусами", – рассказала Роксана Малиновская.

Отметим, Руслан Малиновский вошел в список футболистов, которых наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини не хочет продавать. Ранее звучала информация, что видеть украинского хавбека в своих рядах хотят Интер и Ювентус.