Забарный заинтересовал клуб Серии А – Динамо уже получило предложение

Молодая звезда украинской национальной команды в скором времени может переехать в Европу. В услугах 18-летнего защитника заинтересован Торино.

По сообщению итальянского ресурса, Торино предлагает киевлянам за Илью Забарного 5,5 миллионов евро. Кроме того, "бело-синие" получат бонусы и процент с последующей перепродажи игрока.

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Ранее сообщалось об интересе к украинцу со стороны Челси. Англичане были готовы выложить 12 миллионов евро.

Предыдущий чемпионат туринский клуб завершил на 17-й строчке.

В прошлом сезоне Илья провел 21 матч за Динамо в УПЛ и отметился одним забитым голом. Также Забарный сыграл на Евро-2020 все 5 поединков сборной Украины.