Забарный расстроился из-за ухода Шевченко из сборной Украины

Молодой защитник Динамо Илья Забарный не в восторге от изменений на тренерском мостике "желто-синих". Шевченко доверил 18-летнему футболисту место в основе на Евро-2020.

Молодой защитник Динамо поделился эмоциями от решения Шевченко покинуть сборную Украины. Футболисту было очень комфортно работать с наставником, а особенно он благодарен ему за доверие.

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Забарный отметил, что Шевченко рекомендовал игроков сборной Украины в разные клубы. Андрей Николаевич умеет разглядеть талант и помочь ему раскрыться.

По мнению Забарного, Шевченко сможет прекрасно проявить себя и подтвердить свой уровень в дальнейшей работе.

Думаю, все у него получится и на клубном уровне. Это будет новый этап, и ему самому будет интересно работать в клубе, – сказал Забарный.

Напомним, что несмотря на юный возраст Илья сумел стать основным игроком национальной сборной. Ранее звучали слухи, что Шевченко рекомендовал молодого таланта Челси.