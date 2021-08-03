За Довбыка началась ожесточенная борьба – украинский талант может переехать в Бельгию

Турецкий Трабзонспор далеко не единственный претендент на форварда СК Днепр-1 и сборной Украины Артема Довбыка. В борьбу за футболиста вступили европейские "тяжеловесы".

Агент украинского нападающего Алексей Люндовський открыл детали переговоров с Трабзонспором. Впрочем, он и его клиент не спешат принимать окончательное решение, ведь у футболиста есть несколько вариантов продолжения карьеры вне УПЛ.

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Переговоры действительно находятся в активной фазе, однако говорить о том, что Довбык близок к переезду в Турцию, преждевременно. Тем более, что Артема хотят видеть у себя еще несколько известных клубов. В частности, в последние дни к нападающему днепрян проявляет интерес гранд бельгийского футбола – Андерлехт, – рассказал агент.

Отметим, что особый интерес к себе Довбык привлек благодаря победному голу в ворота Швеции в 1/8 финала Евро-2020. В 2 турах текущего чемпионата Артем забил уже 2 гола.