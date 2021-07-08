Встреча с кумирами – маленькие футболисты, исполнявшие гимн, получили награду: милое видео

Малыши стали известными после видео, снятого случайными наблюдателями. В качестве награды ребята встретились со сборниками.

Накануне сеть взорвало видео, снятое в одном из дворов киевской Троещины. На нем пятеро детей перед своим футбольным матчем исполняют гимн Украины.

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Трогательная история маленьких патриотов не осталась незамеченной – все они получили приглашение в Дом футбола, где встретились с футболистами национальной команды Сергеем Кривцовым и Денисом Поповым. Также с детьми пообщались легенды украинского футбола Алексей Михайличенко и Анатолий Демьяненко.