Все может случиться, – лидер сборной Финляндии боится Украину

Украина и Финляндия вскоре сойдутся в битве отбора на ЧМ-2022. Защитник Суоми Албина Гранлунд осознает силу "желто-синих".

Футолист рад снова оказаться в лагере сборной своей страны, но мысли о матче с Украиной не дают ему покоя. Он исхода этого противостояния может зависеть судьба путевок на Мундиаль в Катаре.

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Рад снова быть в сборной. У нас остаются хорошие шансы в квалификации и наша цель – стать участниками чемпионата мира. Я еще не смотрел в таблицу, но уже думаю о поединке с Украиной. У нас хорошие результаты, но мяч круглый – поэтому все может случиться,

– сказал Гранлунд.

Напомним, матч отбора на ЧМ-2022 Финляндия - Украина состоится в Хельсинки 9 октября. У обеих команд пока по 5 очков, но у финнов еще одна игра в запасе.