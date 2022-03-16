Все, что связано со словом "русский" – будет связано с нацизмом, с геноцидом, – Шовковский

Тренер сборной Украины Александр Шовковский традиционно профессионально уничтожает страну-террориста в своих соцсетях. На этот раз выдающийся голкипер вспомнил о случаях вооруженной агрессии РФ против других государств.

"Говорят, для того, чтобы изменить привычку нужно 21 день! Идет 21 день войны! Войны против народа, которого наши деды считали братским! Как хорошо, что у нас только два таких "братских народа", – написал Шовковский.

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Легендарный голкипер также подробно вспомнил историю с затоплением подводной лодки "Курск", потерпевшей роковую аварию в 2000 году:

Именно с этого момента началось тотальное преследование свободы печати, свободы мысли и свободы выражения. А также начало конца для демократического направления развития страны, о котором подчеркивали до этого. Это не был первый шаг!

Далее Шовковский привел случаи военной агрессии РФ – от приднестровского конфликта с Молдовой в 1992 году до войны на Донбассе в 2014-м.

"Главное то, что уже есть новая привычка. Не только для украинцев, но и для всего мира! Все, что связано со словом "русский" – будет связано с извергом, с нацизмом, с фашизмом, с геноцидом, с ненавистью… С рашизмом!" – написал Александр.