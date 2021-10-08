Они будут терпеть, – украинский легионер в Финляндии дал сборной рецепт для победы

Украинские поклонники футбола с нетерпением ожидают матча национальной команды против Финляндии. Противостояние может решить судьбу путевок на чемпионат мира в Катаре.

Бывший хавбек сборной Украины Денис Олейник, который сейчас играет в Финляндии, хорошо знаком с нашим соперником. По словам футболиста, матч будет крайне непростым.

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На своем поле финны действуют очень агрессивно, а статистика последних матчей свидетельствует о том, что обыграть Суоми в гостях – задача "со звездочкой".

Кроме того, Украина из-за травм потеряла нескольких ведущих игроков, что еще больше усложняет ситуацию.

Финны в своей обычной манере будут терпеть, ждать своего шанса. Для Украины в этой ситуации крайне желательно забить, и как можно быстрее. Тогда будет легче в дальнейшем, ведь соперник вынужден будет открываться. Думаю, кто первым забьет, тот на 99% выиграет этот матч,

– сказал Олийнык.

Украина и Финляндия имеют в своем активе по 5 очков, но у финнов еще матч в запасе. Завтра игра начнется в 19:00.