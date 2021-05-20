Виталий Буяльский пропустит Евро-2020

Неприятные новости пришли из лагеря сборной Украины. Из-за травмы чемпионат Европы пропустит Виталий Буяльский.

Повреждения, полученное полузащитником Динамо в финале Кубка Украины против Зари, не позволит ему сыграть на Евро-2020. Врачи диагностировали у Буяльского трещину плюсневой кости ступни.

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Виталий готовился к континентальному турниру вместе с другими сборниками в Харькове. Накануне футболист почувствовал дискомфорт в ноге. Результаты обследования оказались неутешительными. Буяльский уже покинул расположение "сине-желтых".

В составе национальной команды Виталий Буяльский провел 8 матчей.