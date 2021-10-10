Поздравляю, забыли, Босния, – Петраков сдержанный после финнов и лаконично поздравил команду

Сборная Украины в волевом противостоянии на выезде победила конкурента за выход в финальную стадию чемпионата мира – Финляндию. Главный тренер команды Александр Петраков не спешит радоваться и нацелен на матчи с Боснией, которая тоже борется с нами за выход из группы.

Специалист счастлив, что команда выполнила его установки и одержала важную победу. Но праздновать "желто-синие" не будут, ведь впереди еще два "финала" против Боснии и Герцеговины.

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Что у меня на душе? Я уже о Боснии думаю, эта победа может не иметь значения. Я уже головой в Боснии, клянусь вам. Ребята молодцы, это их победа. Гол Ярмоленко с правой ноги для меня был неожиданностью. Андрей был лидером, вел всю команду, сколько мог,

– сказал Петраков.

Также специалист добавил, что сказал команде в раздевалке только три слова: "Поздравляю, забыли, Босния".

Напомним, Украина в рамках группового этапа отбора на ЧМ-2022 сыграет еще 2 матча, оба – против Боснии и Герцеговины. 12 октября "желто-синие" примут соперника во Львове, а 16 ноября сыграют матч на выезде.