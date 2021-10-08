Советский менталитет, – агент не верит в Петракова и предсказывает сборной провал с финнами

Уже завтра сборная Украины сыграет матч отбора на ЧМ-2022 против Финляндии. От результата матча зависят шансы Украины на путевки в Катар.

По мнению футбольного агента Вячеслава Заховайло, не стоит требовать от Александра Петракова изменений и гибкости. Специалист верен своим принципам и не станет от них отступать.

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В возрасте Александра Васильевича уже ничего его не изменит. Я отношусь к нему с пониманием. Он – советский человек, который имеет соответствующий менталитет и принципы, которым не изменяет. Можно биться головой об стенку, но не будет никакой пользы,

– отметил Заховайло.

Вместе с тем эксперт не видит предпосылок для уверенной победы сборной Украины. Его не поражает ни подбор исполнителей, ни стиль команды под руководством нового тренера.

Он добавил, что давать Петракову советы – бесполезно, ведь он в любой ситуации будет стоять на своем. Если он даст результат – "советский" подход оправдают, если же нет – тренеру придется принять шквал критики.