Важно было взять очки, – Шевченко нашел позитив в потерянной победе Дженоа

В матче 20-го тура Серии А Дженоа и Сассуоло расписали ничью. "Грифоны" вели в счете, но не сумели удержать преимущество до финального свистка.

Дженоа продолжает бороться за выживание, до спасительной позиции – 4 очка. Для сохранения прописки в Серии А "грифонам" нужно активнее добывать очки.

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Андрею Шевченко понравилось отношение команды к выполнению его указаний и боевое настроение на игру. Сассуоло – очень тяжелый соперник, и Дженоа удалось нивелировать преимущества этой команды и добыть очко на выезде.

"В некоторых моментах мы могли бы сыграть лучше, но сейчас Дженоа нужно собирать все, что только можем. Мы работаем с теми игроками, которые у нас есть. Сейчас у нас есть именно эти игроки, которыми я доволен, равно как и тем отношением, которое они демонстрируют на поле в матчах и тренировках.

Мне приходится адаптироваться к этой игровой формации. Мы адаптируемся к тому, что лучше для игроков, которые у нас есть на данный момент", – сказал Шевченко после игры.

Следующий матч Дженоа проведет в воскресенье, 9 января. Соперником "грифонов" будет Специя – прямой конкурент в борьбе за выживание.