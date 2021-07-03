Ужасное начало для Украины – Англия забивает в одной из первых атак: видео
3 июля 2021 , 22:17Читати новину українською
Источник:24 канал
Англичане очень быстро открыли счет. Сработала связка Стерлинг – Кейн.
Четвертьфинальный поединок против Англии начался для "сине-желтых" очень неудачно. Уже на 4-й минуте Кейн открыл счет.
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Нападающий англичан избежал офсайда и в касание переправил мяч в сетку.
Видео гола Гарри Кейна
Напомним, что победитель этой пары сыграет в полуфинале Евро-2020 с Данией.