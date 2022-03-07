Украинский вечер в Генте – ключевой гол Безуса, важный призыв и сбор помощи: эмоциональные кадры

Украинец Роман Безус стал джокером Гента. Полузащитник вышел на поле на 76-й минуте, а вскоре вырвал для "буйволов" победу над Зульте-Варегемом (2:1).

Хозяева открыли счет на старте встречи усилиями Лорана Депуатра, однако после перерыва Йелле Воссен восстановил паритет. Все решил гол Безуса, избежавшего офсайда и удачно сыгравшего на добивании.

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Украинец эмоционально отпраздновал взятие ворот, а после поединка продемонстрировал миру важный месседж – "Закройте небо". Кроме того, Роман окутался в сине-желтый флаг.

Клуб также выразил поддержку Безусу и украинскому народу, опубликовав соответствующий пост в твиттере.

Впрочем, "буйволы" помогают Украине не только словесно, но и материально. Перед игрой бельгийский клуб организовал сбор гуманитарной помощи, в том числе лекарств и детских товаров.

Видео гола Безуса

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