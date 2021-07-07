В Украине нет места критике: известный банкир разгромил фанатов за слепую поддержку сборной

Банкир Сергей Фурса не слишком доволен слепой верой фанатов сборной Украины. По его мнению, показатель веры в победу сборной на Евро-2020 – это тревожный звоночек для нашего общества.

Банкир подчеркнул, что согласно опросам, до начала матча с Англией 36% респондентов верили в победу нашей команды на турнире. Такой высокий показатель при том, что Украина демонстрировала на Евро далеко не лучшую игру, вызывает у него опасения.

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И после этого вы предлагаете выносить важные вопросы на референдумах? Спрашивать у людей, живущих в городах, о рынке земли? Спрашивать у людей о том, в чем они разбираются примерно также, как в футболе, и на основе этих ответов принимать решение? – написал он.

Фурса убежден, что патриотизм – это очень хорошо, и национальную команду нужно поддерживать. Но вместе с тем всегда нужно оценивать реальное положение вещей. Ведь если верить, что сборная, которая показывает не лучшую игру, а ее лидеры травмированы или устали физически, может выиграть чемпионат Европы по футболу, то это очень негативный сигнал для общества.