Украинцы в АПЛ: Ярмоленко выходит на несколько минут, Зинченко снова не нужен Гвардиоле

Украинские легионеры в английском чемпионате пока не могут похвастаться стабильной игровой практикой. Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко пока далеко не на первых ролях в своих клубах.

Манчестер Сити в матче 4 тура АПЛ взял реванш у Лестера за поражение в Суперкубке. "Горожане" на выезде одержали минимальную победу – 1:0.

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Украинец Александр Зинченко провел матч на скамейке запасных. В текущем сезоне он провел на поле несколько минут.

Вест Хэм Андрея Ярмоленко тоже играл на выезде – против Саутгемптона. Матч завершился со счетом 0:0, украинский вингер уже традиционно вышел на последних минутах игры.

Оба футболиста пока не могут забронировать себе место в основе, поэтому вынуждены довольствоваться считанными минутами на поле.