Украина забивает Чехии благодаря мощному удару дебютанта: яркое видео

В середине первого тайма "сине-желтые" открывают счет. Быстрая атака украинцев принесла результат.

Александр Тимчик получил прекрасную передачу на ход от Александра Зинченко и прострелил в район штрафной. Прервать полет мяча или переправить его в ворота никто из игроков неподалеку ворот не сумел. Однако снаряд попал к свободному Виктору Корниенко.

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Дебютант национальной команды получил прекрасную возможность принять мяч и мощно пробить. 1:0 – Украина побеждает Чехию в товарищеском матче.

Видео гола Корниенко