Украина забивает Швеции: фантастический пас Ярмоленко, безумный удар Зинченко – відео

На 27-й минуте украинцы открывают счет в 1/8 финала Евро-2020! Александр Зинченко поражает ворота сборной Швеции.

Команда Андрея Шевченко провела образцовую атаку, в завершающей стадии которой отлично сыграл Александр Зинченко. Диагональ от Николая Шапаренко на правый фланг конвертировалась в качественный розыгрыш мяча Александром Караваевым и Андреем Ярмоленко.

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Капитан нашей национальной команды классно вырезал пас на Зинченко, а тот мощно пробил. Без шансов для Робина Ульсена – 1:0!

Видео гола Александра Зинченко