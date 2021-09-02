Украина теряет Буяльского на матч с Францией – известна причина отсутствия лидера Динамо

Виталий Буяльский не сыграет в следующем поединке национальной команды. Полузащитник уже покинул лагерь "сине-желтых".

В матче с Казахстаном (2:2) в среду лучший бомбардир УПЛ получил повреждение. Футболист травмировал сухожилие приводящей мышцы. На "Астана Арене" Виталий сыграл 58 минут, после чего был заменен Русланом Малиновским.

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Из-за травмы Буяльский пропустит ближайшие две недели и не сыграет с Францией и Чехией.

В рамках 5 тура отбора на ЧМ-2022 команда Александра Петракова сыграет в субботу, 4 сентября. Матч против Франции на "Олимпийском" начнется в 21:45.

Как известно, из-за перебора желтых карточек встречу с чемпионами мира пропустит Александр Зинченко.