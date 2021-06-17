Украина – Северная Македония: Шевченко назвал стартовый состав

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определил исполнителей, которые будут бороться за победу с первых минут матча. Тренер внес некоторые изменения.
По сравнению с матчем против Нидерландов Шевченко внес в состав определенные коррективы, обусловленные травмой Зубкова.
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С первых минут матч начнут Тарас Степаненко и Николай Шапаренко.
Стартовый состав выглядит следующим образом:
Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Мыколенко – Степаненко – Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Зинченко – Яремчук.
Напомним, стартовый свисток арбитра прозвучит уже в 16:00.Шевченко мог возглавить сборную после Евро-2012: почему он отказался