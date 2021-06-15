Украина – Северная Македония: наша сборная будет участником судейского эксперимента на Евро-2020

Поединок второго тура против Северной Македонии обслужит аргентинский рефери. Главным арбитром будет работать Фернандо Андрес Рапаллини.

Аргентинскому судье будут ассистировать земляки Хуан Пабло Белатти и Диего Йамил Бонфа. Функции четвертого арбитра исполнит словенец Слава Винчич.

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Арбитр системы VAR – Алехандро Эрнандес (Испания). Ассистенты арбитра VAR – Хосе Мария Санчес (Испания) и Филиппо Мели (Италия). Третий ассистент арбитра VAR – Хуан Мартинес Мунуера (Испания).

Стоит заметить, что по программе обмена в рамках соглашения о сотрудничестве между УЕФА и Американской футбольной конфедерацией КОНМЕБОЛ к европейским судьям впервые присоединятся рефери из Южной Америки, а европейцы отправятся в Южную Америку.

Поэтому аргентинец Фернандо Андрес Рапаллини и его бригада привлечены к работе на Евро-2020, а испанская судейская бригада во главе с Хесусом Хилем Мансано войдет в судейский корпус Кубка Америки-2021.

Напомним, что противостояние Украины и Северной Македонии состоится в четверг, 17 июня, в Бухаресте на стадионе "Арена Национале" в 16:00.