Украина – Северная Македония: Алиоски забил после сейва Бущана – видео пенальти

Северной Македонии удалось сократить отставание в счете – 2:1. Сопернику Украины помог пенальти.

Александр Караваев не сориентировался в ситуации, не сумел прикрыть мяч от Горана Пандева и сыграл в ногу опытному форварду. Арбитр назначил пенальти в ворота "желто-синих".

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Выполнять пенальти взялся Алиоски. Георгий Бущан среагировал на удар и отразил пенальти, но мяч отскочил прямо в ноги Алиоски – вторую возможность он не потерял. Счет в матче стал 2:1.

Гол Алиоски